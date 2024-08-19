Путин возложил цветы к могиле отца президента Азербайджана Алиева. Видео

Владимир Путин (Фото: news_kremlin / Telegram)

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Российский президент Владимир Путин возложил цветы к могиле национального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, сообщает пресс-служба сайта Кремля.

Большой венок из красных роз президент возложил на Аллее почетного захоронения в Баку. Мемориальный комплекс действует с 1948 года, там похоронены и другие представители семьи Алиевых, а также деятели науки, искусства и культуры, уточнили в Кремле.

Гейдар Алиев — бывший президент Азербайджанской Республики, этот пост он занимал с 1993 года. В 2003 году он согласился на выдвижение своей кандидатуры, однако из-за проблем со здоровьем снял ее в пользу своего сына, нынешнего президента страны Ильхама Алиева. Гейдар Алиев пять раз получал орден Ленина. Кроме того, он был награжден орденом Красной Звезды, медалями, дважды удостоен звания Героя Социалистического Труда.

Владимир Путин прибыл в Баку 18 августа. Цель его визита — переговоры с президентом Ильхамом Алиевым для обсуждения отношений России и Азербайджана, а также урегулирования армяно-азербайджанского конфликта и других региональных и международных проблем.