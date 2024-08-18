Шляпу Индианы Джонса продали на аукционе за $630 тыс.

Шляпу главного героя фильмов об Индиане Джонсе продали на аукционе за $630 тыс., сообщил журнал People.

Аксессуар носил исполнитель роли Джонса Харрисон Форд в фильме 1984 года «Индиана Джонс и храм судьбы». В описании лота указано, что шляпу создали специально для второй части приключенческой серии фильмов. Головной убор носил каскадер Форда Дин Ферранди — он и передал шляпу на аукцион из своей личной коллекции.

В описания лота отмечено, что шляпа во второй части фильма несколько отличается от той, которую можно увидеть в первой части «Индиана Джонс: в поисках утраченного ковчега» 1981 года. Шляпа имеет вытянутую форму, на ней также нанесены инициалы главного героя IJ, на аксессуаре остались следы актерского грима.

Серия фильмов об Индиане Джонсе основана на приключениях Доктора Генри «Индианы» Джонса-младшего — вымышленного археолога. Киносериал был создан Джорджем Лукасом. Франшиза состоит из пяти частей. Последняя из них — «Индиана Джонс и колесо судьбы» — вышла в прокат в 2023 году. Главную роль в ней, как и в четырех предыдущих частях, сыграл Форд.