Идеолог Brexit сообщил о гонораре $127 тыс. в месяц за работу телеведущим

Лидер правопопулистской партии Reform UK и идеолог Brexit Найджел Фараж зарабатывает £98 тыс. ($127 тыс.) в месяц в качестве ведущего новостного телеканала GB News, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные реестра финансовых интересов британских депутатов.

Работе на телевидении Фараж уделяет 32 часа в месяц. Коллега политика по партии Ли Андерсон получает за работу на GB News £100 тыс. ($129 тыс.) в год за восемь часов работы в месяц.

Кроме того, заработок Фаража на телевидении больше, чем зарплата политика в качестве депутата парламента в год. Она составляет £91,4 тыс. ($118 тыс.). Также политик получает £4 тыс. ($5,1 тыс.) в месяц за статьи для газеты The Daily Telegraph.

Во время парламентских выборов Фарадж отменил свое шоу, чтобы сосредоточиться на предвыборной кампании, сообщает Bloomberg. Позднее показ его передачи возобновили.