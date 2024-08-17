Издатель немецкого журнала Compact назвал себя сторонником Путина
Руководитель политического журнала Compact (МВД Германии считает правоэкстремистским) Юрген Эльзессер раскритиковал правительство Германии и заявил, что поддерживает президента России Владимира Путина, передает Tagesspiegel.
«И, конечно, я не позволю себе запретить сказать: я сторонник Путина», — сказал он на конференции правой партии «Альтернатива для Германии».
Издатель выразил поддержку президенту России. В ходе выступления Эльзессер также подверг критике работу главы МВД Германии Нэнси Фезер и министра обороны Бориса Писториуса.
Журнал Compact выходил с 2010 года, редакция поддерживала связь с правой партией «Альтернатива для Германии» и активистами правоэкстремистского Движения идентичности.
В декабре 2021 года немецкое Федеральное ведомство по охране конституции классифицировало журнал как правоэкстремистский. По информации ведомства, Compact распространяет «антисемитские, враждебные меньшинствам, исторически ревизионистские и содержащие теории заговора материалы».
В середине июня 2024 года глава МВД ФРГ запретила выпуск Compact. В редакции журнала и связанных с ним помещениях прошли обыски. По данным полиции, статьи журнала направлены против конституционного порядка страны. Во время обысков были изъяты документация, носители информации, оборотные средства издания.
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