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Политика ,  
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Издатель немецкого журнала Compact назвал себя сторонником Путина

Руководитель политического журнала Compact (МВД Германии считает правоэкстремистским) Юрген Эльзессер раскритиковал правительство Германии и заявил, что поддерживает президента России Владимира Путина, передает Tagesspiegel.

«И, конечно, я не позволю себе запретить сказать: я сторонник Путина», — сказал он на конференции правой партии «Альтернатива для Германии».

Издатель выразил поддержку президенту России. В ходе выступления Эльзессер также подверг критике работу главы МВД Германии Нэнси Фезер и министра обороны Бориса Писториуса.

Журнал Compact выходил с 2010 года, редакция поддерживала связь с правой партией «Альтернатива для Германии» и активистами правоэкстремистского Движения идентичности.

В декабре 2021 года немецкое Федеральное ведомство по охране конституции классифицировало журнал как правоэкстремистский. По информации ведомства, Compact распространяет «антисемитские, враждебные меньшинствам, исторически ревизионистские и содержащие теории заговора материалы».

В середине июня 2024 года глава МВД ФРГ запретила выпуск Compact. В редакции журнала и связанных с ним помещениях прошли обыски. По данным полиции, статьи журнала направлены против конституционного порядка страны. Во время обысков были изъяты документация, носители информации, оборотные средства издания.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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