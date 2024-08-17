В Хорватии украинцев заподозрили в поджоге судов в порту

Медулин, Хорватия (Фото: Movementway / imagebroker.com / Global Look Press)

Полиция хорватского полуострова Истрия разыскивает трех украинцев по делу о пожаре в порту Медулин, сообщает «Балканский обозреватель» со ссылкой на правоохранителей.

По версии следствия, подозреваемые прибыли в Хорватию из Польши 14 мая и отправились к причалу ночью. Один из них бросил бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью в судно, а двое других охраняли мужчину.

Огонь перекинулся на 34 судна, 22 из которых сгорели полностью. По оценке ведомства, ущерб, нанесенный владельцам яхт, катеров и лодок, составил около €2 млн.

Двум подозреваемым 25 лет, третьему — 28, уточнили в полиции. По данным правоохранителей, в настоящее время они находятся за пределами Хорватии. Их могут объявить в международный розыск.