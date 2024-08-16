Ракова рассказала о спасении пациентки с осложненным раком почки

Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

В Московском многопрофильном научно-клиническом центре имени С.П. Боткина успешно завершилась сложнейшая операция по удалению опухолевого тромба и пораженной почки. Она продлилась пять часов и потребовала привлечения самых разных по профилю специалистов. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Размеры тромба были настолько велики, что он «дорос» до сердца и на 90% перекрывал просвет сосуда, — продолжила вице-мэр. — Такое осложнение очень редкое — оно встречается лишь в 1% случаев». По ее словам, после операции пациентка сутки провела в реанимации, теперь же ее перевели в стационар под наблюдение врачей. Самочувствие женщины сейчас хорошее.

Анастасия Ракова отметила, что подобные операции, выполненные даже на поздних стадиях, могут значительно продлить жизнь пациентов. Ведь зачастую именно тромбоз нижней полой вены становится причиной смерти, а не онкология.

В спасении пациентки участвовала бригада профессионалов, включающая в себя кардиохирурга, сосудистого хирурга, гепатопанкреатобилиарного хирурга (специалиста по печени и поджелудочной железе), а также онкоуролога.

В мэрии отмечают, что собрать такую команду удалось благодаря новому московскому стандарту онкопомощи — по нему в городе действуют пять якорных стационаров со всем необходимым оборудованием и специалистами. Это ускоряет постановку диагноза и переход к лечению.