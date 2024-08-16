Стоимость золота в международных резервах России побила рекорд
Доля золота в международных резервах России достигла 29,8% и в денежном выражении составляет почти $179,6 млрд, следует из данных Центробанка.
По информации ЦБ, международные резервы России на 1 августа составляют $602,05 млрд.
Россия стала пятой страной среди крупнейших держателей монетарного золота в мире. Первое место занимает США, у которых 8133 т золота в резерве, затем Германия (3353 т), Италия (2452 т) и Франция (2437 т). У России по состоянию на август 2336 т, что стало рекордом в современной истории государства.
1 августа цена золота впервые в истории превысила $2500 за унцию. Стоимость на золото подскочила до исторического максимума на фоне надежд на снижение процентной ставки ФРС США в сентябре. Агентство Reuters сообщило, что стоимость драгметалла растет из-за усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Золото дорожает в условиях низких процентных ставок. По мере падения процентных ставок золото становится более привлекательным по сравнению с активами с фиксированным доходом, как облигации.
По данным инструмента FedWatch, трейдеры с вероятностью 88,5% ждут первого снижения ставки в сентябре. На конец года рынок с вероятностью в 64,1% прогнозирует ставку в 4,5–4,75% годовых, что предполагает три снижения на 25 б.п. с текущих уровней.
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