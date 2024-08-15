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Общество ,  
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В Москве решили повысить штрафы за проезд по платным трассам без оплаты

Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

С 1 сентября 2024 года в Москве вырастут штрафы за неоплату проезда по платным дорогам, сообщил глава комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам, редактор проекта постановления Александр Семенников.

Мосгордума внесла соответствующие поправки в Кодекс города Москвы об административных правонарушениях.

«Размер штрафа будет следующим: для граждан — 3 тыс. руб., для юрлиц — 10 тыс руб.», — рассказал Семенников (цитата по «РИА Новости»).

В случае несоблюдения порядка внесения платы за проезд грузового транспортного средства или автобуса штраф для граждан составит 5 тыс. руб., для юрлиц — 15 тыс. руб.

В Мосгордуме отметили, что автомобилиста могут штрафовать в течение суток только единожды, независимо от того, сколько раз его автомобиль зафиксировала камера. Мера, по словам Семенникова, направлена прежде всего на профилактику нарушений, воспитание у граждан уважения к закону и нормам жизни городского сообщества.

Сегодня во всей России действует единый штраф за неоплаченный проезд по платным дорогам. Он составляет 1,5 тыс. руб. для легковых машин и 5 тыс. руб. для грузовиков и автобусов.

В Москве сегодня есть только две платные автодороги — проспект Багратиона и Московский скоростной диаметр (МСД). По словам депутата, москвичам придется платить только за проезд по проспекту Багратиона, МСД останется бесплатным для жителей Москвы и области. Семенников подчеркнул, что оба маршрута имеют альтернативные бесплатные варианты проезда.

В июне 2024 года комиссия Мосгордумы по ЖКХ рекомендовала принять в первом чтении поправки к столичному КоАП, вводящие новую линейку штрафов за неоплаченный проезд по обеим региональным платным дорогам.

Штрафы за такие нарушения планируют увеличить и власти Санкт-Петербурга — до 30 тыс. руб.

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