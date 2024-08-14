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Политика ,  
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В Новой Зеландии нашли наркотики в леденцах от благотворителей

Фото: Fiona Goodall / Getty Images
Фото: Fiona Goodall / Getty Images

Благотворительная организация Auckland City Mission сообщила, что в некоторые посылки с продуктами для бездомных попали леденцы, содержащие метамфетамин. Информация об этом появилась на сайте миссии.

«Получатель посылки сообщил, что у него были леденцы «со странным вкусом». <...> Тесты подтвердили, что проверенные леденцы содержали потенциально смертельные дозы метамфетамина», — говорится в публикации. Как уточнил Новозеландский фонд по борьбе с наркотиками, который проводил экспертизу, в одном леденце содержалось около 3 г вещества — около 300 доз наркотика.

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В пресс-службе рассказали, что ананасовые леденцы марки Rinda пожертвовал неизвестный. Они были в запечатанной упаковке — только такие принимает организация для дальнейшей отправки. Пресс-служба принесла извинения и сообщила, что связывается с теми, кто мог получить посылку.

CBS News со ссылкой на полицию пишет, что в больницу из-за конфет попали ребенок, подросток и работник благотворительной организации. Все находятся в стабильном состоянии, последнего уже выписали. Для контрабанды наркотиков нередко используют подобные способы маскировки, в организацию они могли попасть случайно, отмечает канал.

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Теги
метамфетамин Новая Зеландия наркотики
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