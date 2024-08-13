Учителю музыки дали 23 года колонии за сексуальное насилие над 22 детьми

Евгений Полежаев (Фото: пресс-служба Свердловского областного суда)

Свердловский областной суд приговорил преподавателя музыки Евгения Полежаева к 23 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за сексуальное насилие над детьми. Об этом сообщает пресс-служба суда в телеграм-канале.

Также Полежаеву на 18 лет запретили заниматься преподавательской и иной деятельностью, связанной с несовершеннолетними, на десять лет — администрированием сайтов. Кроме того, он должен будет выплатить потерпевшим компенсацию за моральный вред в общей сумме около 8 млн руб.

Учителя признали виновным:

в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении двух или более несовершеннолетних — п. «в» ч. 4 и п. «б» ч. 5 ст. 132;

в незаконном сборе сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну — ч.1 ст. 137;

в вовлечении несовершеннолетнего в оборот порнографической продукции с использованием интернета — п.п. «а», «в» ч. 2 и п. «б» ч.3 ст. 242 Уголовного кодекса.

Полежаев работал учителем в поселке Кузино, под Первоуральском. Следователи установили, что педагог совершил 136 эпизодов сексуальных насильственных действий в отношении 22 детей в возрасте от девяти до 12 лет, передает E1.ru. В апреле 2023 года у мужчины дома прошли обыски, в результате которых были найдены диски с порнографией и литература аналогичного содержания.