В Екатеринбурге произошел взрыв

В Екатеринбурге начался пожар после взрыва газового баллона

В Екатеринбурге возле торгового центра «Мега» прозвучал взрыв, после этого там начался крупный пожар, пишут E1.ru и URA.ru со ссылкой на очевидцев.

Они сообщили обоим изданиям, что взорвался газовый баллон. E1.ru пишет со ссылкой на очевидца, что горит садовое товарищество через дорогу от ТЦ.

Телеканалу РЕН-ТВ в МЧС сообщили, что огонь охватил площадь в 250 кв. м.

SHOT утверждает, что горит жилой дом, который принадлежит экоактивистке Елене Кольцовой. Она предполагает, что постройку могли поджечь недоброжелатели.

Предварительно, женщина не пострадала, но дом выгорел полностью. В помещении остались все документы и наработки по защите Московского лесопарка, отметил SHOT.

В начале февраля 2024 года в Севастополе в жилом доме взорвался газовый баллон. Тогда обрушилась часть перекрытий между первым и вторым этажами. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что никто не пострадал.