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Премьер-министр Михаил Мишустин поручил пересмотреть критерии аварийности многоквартирных домов. Об этом глава правительства заявил по итогам стратегической сессии по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

Минстрой, Минэкономразвития, Минфин и компания «Фонд развития территорий» должны подготовить изменения в нормативные правовые акты, предусматривающие пересмотр критериев аварийности многоквартирных домов. Поручение необходимо выполнить до 31 декабря 2024 года.

Аварийным считается то состояние здания, при котором более 50% жилых помещений и основных несущих конструкций здания (стен, фундаментов) отнесены к категории аварийных и представляют опасность для жизни проживающих.

Аварийное состояние несущих конструкций здания — это такое, при котором конструкции или их часть вследствие естественного износа и внешних воздействий имеют сверхнормативные деформации и повреждения, потеряли расчетную прочность и без принятых мер по укреплению представляют опасность для проживающих.

Кроме того, непригодным для проживания может быть признано жилье, которое