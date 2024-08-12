Мишустин поручил пересмотреть критерии аварийности многоквартирных домов
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил пересмотреть критерии аварийности многоквартирных домов. Об этом глава правительства заявил по итогам стратегической сессии по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
Минстрой, Минэкономразвития, Минфин и компания «Фонд развития территорий» должны подготовить изменения в нормативные правовые акты, предусматривающие пересмотр критериев аварийности многоквартирных домов. Поручение необходимо выполнить до 31 декабря 2024 года.
Аварийным считается то состояние здания, при котором более 50% жилых помещений и основных несущих конструкций здания (стен, фундаментов) отнесены к категории аварийных и представляют опасность для жизни проживающих.
Аварийное состояние несущих конструкций здания — это такое, при котором конструкции или их часть вследствие естественного износа и внешних воздействий имеют сверхнормативные деформации и повреждения, потеряли расчетную прочность и без принятых мер по укреплению представляют опасность для проживающих.
Кроме того, непригодным для проживания может быть признано жилье, которое
- расположено на территории, где превышены показатели санитарно-эпидемиологической безопасности (например, шум, электромагнитное излучение, радиация);
- находится в производственной зоне, зоне инженерной и транспортной инфраструктуры, санитарно-защитной зоне;
- построено на территории, где возможны ЧС (оползни, селевые потоки, лавины, ежегодные наводнения или техногенные аварии);
- получило повреждения в результате взрывов, пожаров, аварий, просадки грунтов, землетрясений, когда восстановление невозможно по техническим или экономическим причинам.
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