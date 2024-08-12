Суд взыскал ₽600 тыс. за удаление ребенку коренных зубов вместо молочных

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В Архангельской области суд обязал стоматологическую клинику и минздрав региона выплатить 600 тыс. руб. моральной компенсации из-за удаления ребенку постоянных зубов вместо молочных, сообщила региональная прокуратура.

По данным ведомства, стоматолог по ошибке удалил у семилетней девочки два постоянных нижних клыка вместо молочных зубов, которые нужно было вырвать. После этого ребенок проходил длительное лечение.

Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда. «Иск удовлетворен на сумму 600 тыс. руб.», — уточнили в ведомстве, отметив, что сумму выплатили полностью.

В апреле пенсионерка из Санкт-Петербурга попала в реанимацию после анестезии, которую ей сделали в стоматологии. Дочь пострадавшей сообщила полиции, что это не первый подобный случай в клинике.