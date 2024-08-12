В Перу по делу об убийстве россиянки задержали гражданин Украины

Следственный суд города Юримагуаса в Перу проведет слушание по делу об убийстве россиянки, предположительно, совершенном украинцем, сообщает пресс-служба судебной системы страны в соцсети Х (Twitter).

Суд вынесет решение о предварительном заключении подозреваемого гражданина Украины сроком на девять месяцев. По версии следствия, мужчина убил и расчленил россиянку.

Заседание перенесли с 11 на 12 августа из-за плохого самочувствия подозреваемого, которого доставили в больницу.

По информации газеты El Comercio, нападение на российскую гражданку произошло 8 августа в оздоровительном центре в департаменте Лорето на севере Перу. Местные власти не исключают, что подозреваемый находился под действием наркотиков.

Убитой Людмиле Лазаренко было 44 года, власти республики уведомили о произошедшем ее мужа и двоих дочерей. Семья Лазаренко жила в Таиланде. В Перу женщина приезжала неоднократно, отмечает El Comercio.