В Париже началась церемония закрытия Олимпиады-2024
Церемония закрытия Олимпийских игр-2024 началась в Париже, РБК ведет онлайн-трансляцию церемонии закрытия.
Мероприятие пройдет на арене «Стад де Франс».
Олимпиада в Париже проходила с 26 июля по 11 августа. На Играх выступили 15 российских спортсменов в нейтральном статусе, завоеванные ими награды не учитывались в медальном зачете.
Российские спортсмены уже покинули Париж и не принимают участия в церемонии закрытия.
Глава МАГАТЭ призвал к максимальной сдержанности в связи с ситуацией вблизи Курской АЭС
В трех областях России ввели режим контртеррористической операции
Заявление Минобороны о ситуации в Курской области
Жители приграничных районов рассказали о ситуации с обстрелами
Жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по 10 тыс. руб.
Лукашенко заявил об уничтожении украинских дронов над Белоруссией
Белоруссия усилит группировки войск на границе с Украиной
В ЧВК «Вагнер» заявили о желании принять участие в боях в Курской области
«Газпром» о росте цен на газ после атаки ВСУ: «Кому это выгодно?»