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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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В Париже началась церемония закрытия Олимпиады-2024

Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Фото: Leah Millis / Reuters
Фото: Leah Millis / Reuters

Церемония закрытия Олимпийских игр-2024 началась в Париже, РБК ведет онлайн-трансляцию церемонии закрытия.

Мероприятие пройдет на арене «Стад де Франс».

Церемония закрытия Олимпиады в Париже. Онлайн
Спорт

Олимпиада в Париже проходила с 26 июля по 11 августа. На Играх выступили 15 российских спортсменов в нейтральном статусе, завоеванные ими награды не учитывались в медальном зачете. 

Российские спортсмены уже покинули Париж и не принимают участия в церемонии закрытия.

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Теги
Олимпиада-2024 Париж Церемония закрытия
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