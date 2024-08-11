В Париже началась церемония закрытия Олимпиады-2024

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Церемония закрытия Олимпийских игр-2024 началась в Париже, РБК ведет онлайн-трансляцию церемонии закрытия.

Мероприятие пройдет на арене «Стад де Франс».

Олимпиада в Париже проходила с 26 июля по 11 августа. На Играх выступили 15 российских спортсменов в нейтральном статусе, завоеванные ими награды не учитывались в медальном зачете.

Российские спортсмены уже покинули Париж и не принимают участия в церемонии закрытия.