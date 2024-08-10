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Кадры затопленных улиц Петербурга на фоне бушующего циклона «Отилия»

Затопленные улицы и вода в автобусах: на Петербург обрушился циклон «Отилия»
В городе начался сильный ливень, в центре выпало до 40 мм осадков. Ожидается, что плохие погодные условия продлятся несколько дней. Видео с последствиями циклона очевидцы делятся в соцсетях

В Санкт-Петербурге начался сильный ливень, сообщает пресс-служба «Водоканала». Ранее синоптики прогнозировали осадки в городе из-за циклона «Отилия».

По информации предприятия, в центре города выпало 30–40 мм осадков. Канализационная система не справляется, на улицах могут образоваться скопления воды, отметили в «Водоканале». Состояние ливневок проверяют дежурные бригады.

На фоне ухудшения погоды один из вестибюлей станции метро «Площадь Восстания» закрывали более чем на час. В результате сильного дождя подтопило Сенной рынок.

По данным портала 78.ru, у дома № 17 на набережной реки Мойки из-за обильных осадков вздулся асфальт. Телеграм-канал «Мегаполис» сообщил, что в одном из пригородных автобусов образовался фонтан воды.

По городу Тосно в Ленинградской области прошел ураган. Сильный ветер вырвал с корнем несколько деревьев и поднял в воздух мусор.

Ранее ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что 10 августа город попадет под влияние североатлантического циклона «Отилия» и связанного с ним холодного атмосферного фронта. По данным регионального МЧС, 11 августа в городе ожидаются грозы, осадков не ожидается.

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