Где в Курской области были нанесены удары по ВСУ. Карта

Минобороны в утренней сводке впервые сообщило, где именно наносятся удары по позициям ВСУ в Курской области. Данные военного ведомства о ситуации в приграничных районах – в инфографике РБК.