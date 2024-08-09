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Где в Курской области были нанесены удары по ВСУ. Карта
Минобороны в утренней сводке впервые сообщило, где именно наносятся удары по позициям ВСУ в Курской области. Данные военного ведомства о ситуации в приграничных районах – в инфографике РБК.
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