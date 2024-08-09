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Военная операция на Украине ,  
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Российские военные уничтожили беспилотные катера ВСУ в Черном море. Видео

Минобороны показало кадры уничтожения беспилотных катеров ВСУ в Черном море
Сюжет
Военная операция на Украине

Российские военные уничтожили беспилотные катера ВСУ в Черном море. Видео
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Минобороны России показало кадры уничтожения безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины в Черном море.

По данным ведомства, российские военные ночью 9 августа уничтожили семь таких катеров, которые пытались атаковать военно-морскую базу Черноморского флота в Севастополе. В ходе отражения атаки все безэкипажные катера были уничтожены, заявили в министерстве.

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Минобороны Черное море беспилотники ВСУ
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