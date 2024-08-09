Российские военные уничтожили беспилотные катера ВСУ в Черном море. Видео

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Минобороны России показало кадры уничтожения безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины в Черном море.

По данным ведомства, российские военные ночью 9 августа уничтожили семь таких катеров, которые пытались атаковать военно-морскую базу Черноморского флота в Севастополе. В ходе отражения атаки все безэкипажные катера были уничтожены, заявили в министерстве.