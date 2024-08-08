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Военная операция на Украине ,  
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МЧС опубликовало справочные телефоны для уехавших из приграничной зоны

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Военная операция на Украине
Фото: Сергей Булкин / NEWS.RU / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / NEWS.RU / Global Look Press

Курское МЧС опубликовало телефоны, по которым могут навести справки жители области, уехавшие из приграничной зоны.

  • по вопросам размещения в ПВР — 8 (4712) 72-30-03;
  • по вопросам выплаты пенсий — 8 (800) 200-09-79;
  • для уточнения информации о местоположении граждан, покинувших приграничные территории, — основной номер: 8 (4712) 54-98-93, 8 (4712) 36-89-02.

Тем, кого интересуют вопросы выплаты материальной помощи и оказания гуманитарной помощи, власти посоветовали обращаться в администрации муниципальных образований, на территории которых временно размещаются уехавшие.

В МЧС предупредили, что указанные линии связи работают под большой нагрузкой и с первого раза можно не дозвониться.

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