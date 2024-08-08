МЧС опубликовало справочные телефоны для уехавших из приграничной зоны
Курское МЧС опубликовало телефоны, по которым могут навести справки жители области, уехавшие из приграничной зоны.
- по вопросам размещения в ПВР — 8 (4712) 72-30-03;
- по вопросам выплаты пенсий — 8 (800) 200-09-79;
- для уточнения информации о местоположении граждан, покинувших приграничные территории, — основной номер: 8 (4712) 54-98-93, 8 (4712) 36-89-02.
Тем, кого интересуют вопросы выплаты материальной помощи и оказания гуманитарной помощи, власти посоветовали обращаться в администрации муниципальных образований, на территории которых временно размещаются уехавшие.
В МЧС предупредили, что указанные линии связи работают под большой нагрузкой и с первого раза можно не дозвониться.
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