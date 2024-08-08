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Военная операция на Украине ,  
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Появились кадры госпитализации Поддубного в НИИ Склифосовского

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Военная операция на Украине

Появились кадры госпитализации Поддубного в НИИ Склифосовского
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Департамент здравоохранения Москвы опубликовал кадры госпитализации в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного, раненного в Курской области.

На кадрах видно, как пострадавшего на каталке забирают из вертолета, приземлившегося на крыше здания, и перевозят внутрь. По дороге Поддубный рассказывает врачам, что из-за бинтов и контузии не слышит, когда к нему обращаются, но на вопрос «Как дела?» ответил: «Отлично».

В лифте доктор рассказал журналисту, что его сначала разместят в реанимации, возьмут кровь, анализы, проведут все исследования, а затем определят план лечения.

Поддубный был ранен при атаке дрона 7 августа в Курской области. У него тяжелый ожог, черепно-мозговая травма, травма лицевого скелета, рассказал врач. В местную больницу его доставили в тяжелом состоянии.

8 августа врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщил, что журналиста отправили на лечение в Москву. Минздрав уточнил, что он будет доставлен в столицу в числе девяти пострадавших при обстрелах после атаки на регион украинских военных. По данным ведомства, состояние Поддубного «тяжелое, но стабильное, его жизнь вне опасности».

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Евгений Поддубный НИИ им. Н.В. Склифосовского госпитализация
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