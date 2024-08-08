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Военная операция на Украине ,  
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В Курской области второй раз за час объявили опасность ракетной атаки

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Власти Курской области вновь предупредили местных жителей об опасности ракетной атаки на регион.

Врио губернатора региона Алексей Смирнов призвал людей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами в домах и квартирах, на улице — искать ближайшее здание или подходящее укрытие.

До этого воздушная тревога объявлялась в области в 10:28 мск.

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Фото:John Moore / Getty Images

За двое суток в Курской области воздушную тревогу объявляли 24 раза.

Вечером 7 августа в регионе ввели режим ЧС. Власти создали оперативный штаб, который работает круглосуточно. Власти нескольких регионов выразили готовность оказать Курской области помощь, в том числе принять эвакуированных детей.

По данным Минздрава, в результате атаки на Курскую область ранения получил 31 человек, в том числе шесть детей.

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Курская область ракета атака Алексей Смирнов
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