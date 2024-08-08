В Курской области второй раз за час объявили опасность ракетной атаки
Власти Курской области вновь предупредили местных жителей об опасности ракетной атаки на регион.
Врио губернатора региона Алексей Смирнов призвал людей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами в домах и квартирах, на улице — искать ближайшее здание или подходящее укрытие.
До этого воздушная тревога объявлялась в области в 10:28 мск.
За двое суток в Курской области воздушную тревогу объявляли 24 раза.
Вечером 7 августа в регионе ввели режим ЧС. Власти создали оперативный штаб, который работает круглосуточно. Власти нескольких регионов выразили готовность оказать Курской области помощь, в том числе принять эвакуированных детей.
По данным Минздрава, в результате атаки на Курскую область ранения получил 31 человек, в том числе шесть детей.
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