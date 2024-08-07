Укусившую ребенка няню оштрафовали на 20 тыс. руб.

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Суд в Москве привлек к административной ответственности няню, укусившую ребенка в воспитательных целях, сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

Женщину признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.1.1 КоАП — насильственные действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие последствий.

Мировой судья судебного участка № 160 района Покровское-Стрешнево Москвы пришел к выводу, что ребенок получил телесные повреждения от действий няни. Теперь женщина обязана выплатить административный штраф в размере 20 тыс. руб.

О том, что няня укусила ребенка, сообщал в марте телеграм-канал Shot. Няня объяснила, что сделала это после того, как ребенок укусил ее. В ответ она решила укусить его, чтобы показать, что кусаться нельзя. Родители заметили след вечером и отвезли в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Там мальчику диагностировали ушиб предплечья и отпустили домой. Мужчина написал на няню заявление в полицию.