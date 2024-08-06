Ракова сообщила о переходе онкоклиник Москвы на безбумажный режим работы

Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы

Столичные власти полностью завершили цифровизацию якорных онкологических клиник, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, заключительным этапом перехода на безбумажный формат работы стало обучение свыше 7 тыс. сотрудников пяти онкостационаров.

«С 2019 года мы пошагово внедряем новый стандарт оказания онкологической помощи. Он основан на принципах доступности, комплексного подхода и эффективной маршрутизации пациентов. Стандарт также включает в себя использование новейших технологий и методов лечения, что позволяет повысить качество медпомощи. Особое внимание мы уделяем обучению врачей и медперсонала, чтобы они могли максимально эффективно пользоваться самым современным оборудованием и работать в условиях цифровой среды, — подчеркнула вице-мэр. — На сегодняшний день все сотрудники пяти якорных онкологических стационаров столицы, а это свыше 7 тыс. человек, прошли обучение по программе повышения квалификации. Это стало заключительным этапом перехода онкоклиник на безбумажный формат».

В рамках обучения слушатели приобретают не только теоретические знания о новых цифровых сервисах, но и практические навыки по работе с ними. В частности, медперсонал осваивает особенности оформления различных видов медицинской документации, а также использование автоматизированных и мобильных автоматизированных рабочих мест. Кроме того, в процессе повышения квалификации рассматриваются практические примеры, которые могут возникнуть в ходе повседневной работы.

По мнению вице-мэра, пользоваться возможностями клинической информационной системы ЕМИАС должны уметь все специалисты, имеющие отношение к лечебному процессу, так как ведение медицинской документации в цифровом формате значительно упрощает доступ к необходимой информации не только для медработников, но и для самих пациентов.