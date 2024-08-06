Вице-мэр Ефимов анонсировал аукцион на редевелопмент 2,1 га в Коптево

Владимир Ефимов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Столичные власти выставили на аукцион право комплексного развития территории (КРТ) площадью 2,1 га в районе Коптево (САО), сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Начальная цена аукциона превышает 12,9 млн руб., а участие в торгах смогут принять любые заинтересованные лица, соответствующие предъявляемым требованиям. Не станут исключением собственники имущества, расположенного на этой территории, а также компании из регионов.

По словам вице-мэра, заявки от инвесторов на участие в этом мероприятии будут принимать до 9 сентября, а сам аукцион запланирован на 17 сентября. По оценке Ефимова, инвестиции в реализацию проекта по возведению современного общественно-делового квартала составят около 5,2 млрд руб., а ежегодный бюджетный эффект после его завершения будет достигать 264 млн руб. В результате редевелопмента участка, расположенного по адресу: проезд Черепановых, владение 64, город получит более 700 рабочих мест.

Отметим, что территория, выставленная на аукцион, обладает хорошей транспортной доступностью. В частности, в непосредственной близости от участка в Коптево располагается платформа «Лихоборы» Московского центрального кольца (МЦК) и третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3), а также трасса Московского скоростного диаметра.

По словам главы департамента городского имущества Максима Гамана, в рамках редевелопмента этой территории будущий инвестор сможет построить 26,1 тыс. кв. м общественно-деловой недвижимости, включая магазины, рестораны, кафе, а также культурно-досуговые учреждения. «Кроме того, проектом предусмотрено сохранение в том числе катка, который сейчас находится на участке», — подчеркнул Гаман.

Столичная программа комплексного развития территорий (КРТ) подразумевает реорганизацию неэффективно используемых участков и бывших промзон в современные кварталы с недвижимостью различного назначения. Задача — вернуть обширные территории в экономический оборот города. К настоящему дню в программу КРТ Москвы входит 236 проектов на разных этапах реализации. Общая площадь этих участков превышает 3,1 тыс. га.