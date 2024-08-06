Появились кадры последствий попытки прорыва ВСУ на территорию России
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил «о попытках прорыва ВСУ» на территорию Курской области. Он отметил, что информация об этом поступала из Суджанского и Кореневского районов. Позже врио главы региона сообщил, что ситуация находится под контролем, жителям оказывают необходимую помощь и возмещают ущерб.
Украинские военные обстреляли жилой сектор. Последствия диверсии видны на опубликованных кадрах.
«Вот он, дом разбитый <...> ракета упала тут», — говорит автор видеоролика.
В администрации Суджанского района Курской области отказались от комментариев по запросу РБК.
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