Московская прокуратура составила портрет типичного преступника

Прокуратура в Москве составила портрет среднестатистического преступника в столице, сообщила пресс-служба ведомства в соцсети «ВКонтакте».

За полгода преступления в городе совершили почти 18 тыс. человек, более половины которых не являются жителями столицы.

«Мужчинами совершено 14821 преступлений, женщинами — 3151. <...> 12,2% лиц при совершении преступлений находились в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в сообщении ведомства.

Большинству злоумышленников — от 30 до 49 лет. Меньше всего правонарушений совершают граждане в возрасте от 14 до 17 лет и старше 50 лет.

60% виновных не имеют постоянного источника дохода. У большей части преступников среднее образование, треть злоумышленников ранее попадали в поле зрения полиции.

В конце июля Росстат составил портрет мигранта в России. Среднестатистический приезжий — это женатый мужчина трудоспособного возраста родом из Таджикистана. 45% мигрантов в России — женщины. Две трети находится в трудоспособном возрасте. Наиболее распространенной возрастной когортой среди обоих полов является диапазон 20–24 года.

Наиболее значительная часть приезжих (31%) являются выходцами из Таджикистана, на втором месте по численности — мигранты из Киргизии. На Украину, Армению и Казахстан приходится по 9% от общей численности приезжих.