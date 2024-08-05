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«Дэдпул и Росомаха» вторую неделю подряд побили рекорд по кассовым сборам

Кадр из фильма &laquo;Дэдпул и Росомаха&raquo;
Кадр из фильма «Дэдпул и Росомаха» (Фото: 20th Century Studios)

«Дэдпул и Росомаха» американской киностудии Marvel собрал рекордную сумму в $97 млн за вторые выходные после выхода фильма, пишет Variety.

В итоге с момента релиза кинолента собрала $395 млн в Северной Америке и $824 млн по всему миру.

С $395 млн «Дэдпул и Росомаха» стал самым кассовым фильмом с рейтингом R (для лиц старше 17 лет) в прокате на североамериканском континенте, обогнав «Страсти Христовы» ($370 млн), а также две предыдущих части «Дэдпула» (первая после двух выходных собрала $363 млн, вторая — $324 млн), отмечает Deadline.

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Кадр из фильма&nbsp;&laquo;Дэдпул и Росомаха&raquo;

По итогам первого уик-энда в кинопрокате «Дэдпул и Росомаха» собрала $438,3 млн по всему миру и еще $205 млн — в США. При этом, по данным Variety, производственный бюджет картины составил около $200 млн.

По кассовым сборам этот фильм сравнили с сиквелом «Аватара». В 2022 году «Аватар: Путь воды» заработал за дебютные выходные $439 млн и с тех пор никто к этой цифре не приблизился столь же вплотную, как «Дэдпул и Росомаха».

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