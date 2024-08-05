На Сицилии произошло очередное извержение вулкана Этна

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В ночь на 4 августа на восточном побережье Сицилии началось очередное извержение вулкана Этна. Фонтан лавы из кратера Ворагин образовал облако пепла, которое достигло высоты 10 км над уровнем моря, писала итальянская газета La Stampa.

Вулканический пепел затронул коммуну Джарре, город Ачиреале, коммуны Мило и Дзафферана и частично коммуну Рипосто и город Маскали, отмечает La Sicilia. Кроме того, международный аэропорт Катании из-за извержения Этны задержал, отменил и перенаправил в другие аэропорты некоторые рейсы.

Этна — один из самых активных вулканов в мире и самая высокая островная гора Средиземноморья. В июне 2013 года вулкан занесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В прошлый раз извержение вулкана произошло в начале июля текущего года.