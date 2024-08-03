Умер актер Вячеслав Гилинов

Вячеслав Гилинов (Фото: Московский драматический театр имени Н.В. Гоголя)

Умер заслуженный артист России, актер Московского драматического театра имени Гоголя Вячеслав Гилинов, сообщила пресс-служба театра в телеграм-канале.

Артисту был 91 год.

«Вячеслав Львович служил в театре с 1961 года и на протяжении более 60 лет был предан одной сцене, создав десятки ярких, запоминающихся образов», — говорится в сообщении.

Он играл в спектаклях «По щучьему велению», «А поутру они проснулись», «Женщин похищать опасно», «Чужой ребенок» и других.

Гилинов родился 11 июля 1933 года. В 1961 году окончил Театральное училище им. Щукина и стал служить в Московском драматическом театре им. Гоголя. В 1984 году стал заслуженным артистом РСФСР. Артист сыграл в сериалах «Моя прекрасная няня» (эпизодическая роль) и «Кухня» (сыграл дедушку главного героя). Всего в его фильмографии девять кинолент.