Умер актер Вячеслав Гилинов
Умер заслуженный артист России, актер Московского драматического театра имени Гоголя Вячеслав Гилинов, сообщила пресс-служба театра в телеграм-канале.
Артисту был 91 год.
«Вячеслав Львович служил в театре с 1961 года и на протяжении более 60 лет был предан одной сцене, создав десятки ярких, запоминающихся образов», — говорится в сообщении.
Он играл в спектаклях «По щучьему велению», «А поутру они проснулись», «Женщин похищать опасно», «Чужой ребенок» и других.
Гилинов родился 11 июля 1933 года. В 1961 году окончил Театральное училище им. Щукина и стал служить в Московском драматическом театре им. Гоголя. В 1984 году стал заслуженным артистом РСФСР. Артист сыграл в сериалах «Моя прекрасная няня» (эпизодическая роль) и «Кухня» (сыграл дедушку главного героя). Всего в его фильмографии девять кинолент.
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