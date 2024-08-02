Ефимов сообщил об усилении контроля за площадью квартир в Москве

Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы)

С 1 августа 2024 года в Москве заработали новые правила по минимальной площади квартир в строящихся домах. Для студий и «однушек» она теперь составляет 28 кв. м, а для двухкомнатных квартир — 44 «квадрата». Об этом рассказал вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, решение столичных властей соответствует требованиям, установленным федеральным правительством по всей России — однако предписания эти добровольные, тогда как в Москве их сделали обязательными. «Такой шаг позволит обеспечить население необходимыми объектами социальной и транспортной инфраструктуры и повысить комфортность городской среды», — подчеркнул Ефимов.

Отмечается, что минимальные требования относятся к «чистой» площади квартир — без балконов, лоджий, приквартирных тамбуров и так далее.

Новые нормативы важны для градостроителей, поскольку позволяют точно рассчитать нагрузку на социальную и транспортную инфраструктуру района. Потому что места в школах, поликлиниках и так далее определяется по примерному количеству новых жильцов. А оно, в свою очередь, зависит от жилплощади нового МКД. Если девелопер увеличивает число квартир, сокращая их площадь, количество жильцов также возрастает. Со своей стороны глава Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков добавил, что его ведомство будет следить за соблюдением новых правил.