Развожаев сообщил о штатном уничтожении частей сбитой в городе ракеты

Уничтожение суббоеприпасов и частей ракеты ATACMS в Севастополе прошло штатно, написал в телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Мероприятия по обезвреживанию частей ракеты в районе проспекта генерала Острякова прошли с соблюдением всех мер безопасности, отметил глава города.

«Сейчас специалисты приступили к восстановлению оборванной ракетой линии электропередачи, об открытии движения сообщу дополнительно», — написал он.

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В ночь на 2 августа российская ПВО сбила над Севастополем американскую высокоточную ракету ATACMS, ее части упали в черте города. Развожаев заявил об отражении массированной атаки на Севастополь.

Губернатор сообщил, что из ракеты рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы.

«Суббоеприпас M74 представляет собой стальную оболочку, заполненную взрывчатым веществом. При столкновении с целью и взрыве каждый суббоеприпас дает большое количество стальных фрагментов», — написал он.

Радиус поражения суббоеприпаса — 15 м, отметил губернатор. В связи с тем, что неразорвавшиеся суббоеприпасы представляют опасность, жителей призвали не выходить на улицы до конца разминирования.