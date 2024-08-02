 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Развожаев сообщил о штатном уничтожении частей сбитой в городе ракеты

Сюжет
Военная операция на Украине

Уничтожение суббоеприпасов и частей ракеты ATACMS в Севастополе прошло штатно, написал в телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Мероприятия по обезвреживанию частей ракеты в районе проспекта генерала Острякова прошли с соблюдением всех мер безопасности, отметил глава города.

«Сейчас специалисты приступили к восстановлению оборванной ракетой линии электропередачи, об открытии движения сообщу дополнительно», — написал он.

Развожаев сообщил о штатном уничтожении частей сбитой в городе ракеты
Video

В ночь на 2 августа российская ПВО сбила над Севастополем американскую высокоточную ракету ATACMS, ее части упали в черте города. Развожаев заявил об отражении массированной атаки на Севастополь.

Губернатор сообщил, что из ракеты рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы.

«Суббоеприпас M74 представляет собой стальную оболочку, заполненную взрывчатым веществом. При столкновении с целью и взрыве каждый суббоеприпас дает большое количество стальных фрагментов», — написал он.

Радиус поражения суббоеприпаса — 15 м, отметил губернатор. В связи с тем, что неразорвавшиеся суббоеприпасы представляют опасность, жителей призвали не выходить на улицы до конца разминирования.

Власти повысят пошлины на алкоголь и цветы из недружественных стран

В ВТБ спрогнозировали «экстравысокие» ставки по вкладам до конца года

Кара-Мурза сказал Байдену и своей семье: «Был уверен, что умру в тюрьме»

Подборка законов, которые сегодня утвердил Совет Федерации

Вступил в силу запрет на строительство в Москве квартир меньше 28 кв. м

Акции Intel рухнули на 19%

Ученые установили, что на Меркурии есть слой алмазов толщиной до 18 км

В ВШЭ рассказали о влиянии стресса на частоту употребления алкоголя

Подборка каналов РБК в Telegram
Теги
Персоны
Военная операция на Украине Михаил Развожаев ATACMS
Михаил Развожаев фото

Михаил Развожаев

губернатор Севастополя
30 декабря 1980 года
Материалы по теме
Развожаев показал кадры с места падения осколков ATACMS в Севастополе
Политика
Развожаев заявил о падении фугасной части ATACMS на дом в Севастополе
Политика
Упавшую на дом в Севастополе часть ракеты ATACMS вывезли для уничтожения
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 2 августа
EUR ЦБ: 92,85 (-0,67) Инвестиции, 01 авг, 17:32 Курс доллара на 2 августа
USD ЦБ: 85,78 (-0,33) Инвестиции, 01 авг, 17:32
ФНС начислила Ивлеевой долг в ₽3,7 млнОбщество, 15:45
Акции «Сургутнефтегаза» подешевели после выхода отчетности по РСБУИнвестиции, 15:44
Омбудсмен Дагестана взял на контроль смерть избитого в РОВД военногоОбщество, 15:42
Генпрокурор в Совфеде показал сенаторам копию уголовного дела СавельеваПолитика, 15:38
SberCIB спрогнозировал падение рубля в августеИнвестиции, 15:34
На Олимпийских играх перепутали флаги России и СССРСпорт, 15:32
СК раскрыл, в чем подозревают сенатора Савельева⁠Политика, 15:32
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Россия без медалей в прыжках на батуте. Что происходит на ОлимпиадеСпорт, 15:30
Россиянка осталась без медали в прыжках на батуте на ОлимпиадеСпорт, 15:29
МИД Болгарии предупредил о временной приостановке приема заявок на визыПолитика, 15:22
Что такое динамическая защита телефонного номераРБК и MТС Exolve, 15:21
Песков не исключил, что Гершкович сможет взять у Путина интервьюПолитика, 15:10
Ефимов сообщил об усилении контроля за площадью квартир в МосквеГород, 15:07
Обладатель Кубка Гагарина продлил контракт с главным тренеромСпорт, 15:02