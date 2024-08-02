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Ракова рассказала об открытии фестиваля «Москва 2030» в Гостином Дворе

Сюжет
Новости Москвы
Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

В столице начал работу форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» — на площадках по всему городу представлены достижения и планы в самых разных областях городской жизни. Площадка в Гостином Дворе посвящена социальной политике. В ее открытии приняла участие заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В первый день работы экспозиции она провела экскурсию для многодетных семей и семей участников военной операции на Украине. «В этом году основная тема нашего форума — это горожане, семьи, их связь и взаимодействие с городом, — рассказала вице-мэр Ракова. — Ведь Москва — единый живой организм со своим генетическим кодом, который формируется столетиями. ДНК столицы включает в себя культуру, искусство, архитектуру, менталитет, судьбы и жизни миллионов московских семей».

Первым гостям фестиваля в Гостином Дворе провели экскурсию по площадке. Они осмотрели музей «Узнай свой организм», прошлись по бульвару Московского Долголетия, проспекту Знаний и аллее Технологий Будущего. Для юных москвичей провели мастер-классы по кастомизации шоперов и футболок, а также созданию чокера «Цепочка моей ДНК».

По словам Раковой, площадка устроена как город в миниатюре — со своими улицами и бульварами. «В центре всего стоит главная площадь — это площадь Столичных Семей, — добавила она. — Мы хотим, чтобы люди у нас жили не только долго, но были также здоровы и социально активны. Город, в свою очередь, создает все условия для счастливой жизни — столичные семьи имеют доступ к современным медицинским технологиям, лучшему в мире образованию и продвинутой системе социальной защиты».

Площадка форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» в Гостином Дворе будет работать до 8 сентября включительно, вход свободный. Подробности можно узнать на официальном сайте мероприятия.

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Гостиный двор Москва многодетные семьи Анастасия Ракова
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