Умерла актриса из фильма «Гений» Людмила Приходько
Умерла сыгравшая в фильме времен перестройки «Гений» актриса Людмила Приходько, сообщает портал «Волынская служба новостей» в соцсети Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).
Актрисе было 79 лет. Она служила в Волынском областном музыкально-драматическом театр 50 лет, отмечает портал.
Приходько родилась в украинском городе Каневе. На сайте «Кинопоиска» указаны четыре фильма с участием актрисы, самый популярный из них — «Гений» 1991 года. Вместе с Приходько в картине сыграли Александр Абдулов и Иннокентий Смоктуновский.
Приходько окончила Киевский институт театрального искусства в 1967 году, работала в театрах Полтавы, Ивано-Франковска, Тернополя. В 1993-м ей присвоили звание народной артистки Украины.
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