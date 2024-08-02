Умерла актриса из фильма «Гений» Людмила Приходько

Умерла сыгравшая в фильме времен перестройки «Гений» актриса Людмила Приходько, сообщает портал «Волынская служба новостей» в соцсети Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Актрисе было 79 лет. Она служила в Волынском областном музыкально-драматическом театр 50 лет, отмечает портал.

Приходько родилась в украинском городе Каневе. На сайте «Кинопоиска» указаны четыре фильма с участием актрисы, самый популярный из них — «Гений» 1991 года. Вместе с Приходько в картине сыграли Александр Абдулов и Иннокентий Смоктуновский.

Приходько окончила Киевский институт театрального искусства в 1967 году, работала в театрах Полтавы, Ивано-Франковска, Тернополя. В 1993-м ей присвоили звание народной артистки Украины.