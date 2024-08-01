В Гонконге запретили кормить диких голубей

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В Гонконге запретили кормить голубей, сообщает газета South China Morning Post. Максимальное наказание за нарушение правил было увеличено в десять раз, до 100 тыс. гонконгских долларов ($12,8 тыс.) и года тюремного заключения.

Запрет вступил в силу в четверг, 1 августа. На его фоне жители отметили заметное снижение численности голубей в городе. В четырех местах, где часто собирались голуби, их было значительно меньше.

На сегодняшний день, сообщает South China Morning Post, в Гонконге насчитывается 17 точек, где скопление диких птиц приводит к плохим санитарным условиям.