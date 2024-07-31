Кабмин внес в Думу проект о включении в пенсионный стаж работу на Украине
В Госдуму внесли проект о включении в пенсионный стаж периода работы на Украине, а также в Донецкой и Луганской народных республиках. Карточка законопроекта размещена на сайте нижней палаты парламента.
Речь идет о включении в страховой стаж работы на территории Украины с 1 января 1991 года по 23 февраля 2022 года.
Также законопроект обращает внимание на периоды работы на территориях ДНР и ЛHP с мая 2014 года по 29 сентября 2022 года и в Запорожской и Херсонской областях с 24 февраля по 29 сентября 2022 года.
Согласно пояснительной записке, проект направлен на защиту интересов граждан России, которые имеют стаж работы на территории Украины, ДНР и ЛНР, но проживание там в указанные периоды они доказать не могут.
Сейчас без этого подтверждения стаж работы не учитывается при определении права на страховую пенсию и исчислении ее размера.
Законопроект предусматривает, что свой труд можно будет подтвердить документами от работодателей или соответствующими муниципальными органами.
В середине июля Минтруд предложил учитывать при расчете пенсий россиян стаж работы на Украине с 1991 года до начала военной операции, инициативу поддержала правкомиссия по законопроектной деятельности.
Соглашение о гарантиях пенсионных прав подписали Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и Украина в 1992 году. Оно предусматривает назначение и выплату пенсий государством постоянного проживания лица вне зависимости от его гражданства и исключает взаиморасчеты. При расчетах учитывался весь трудовой стаж на территории СССР до 1992 года, а после этого срока — в странах — участницах соглашения.
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