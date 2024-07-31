Отсидевшего 34 года в тюрьме американца признали невиновным
В американском штате Миссури освободили мужчину, приговоренного к тюремному сроку за убийство 34 года назад, сообщает телеканал CBS.
52-летнего Кристофера Данна освободили из тюрьмы Сент-Луиса, его приговор был отменен 22 июля. Окружной судья постановил немедленно выпустить Данна.
По информации правозащитного проекта Midwest Innocence Project, суд не нашел доказательств, подтверждающих вину Данна в убийстве 15-летнего Рикко Роджерса в 1990 году. Обвинение основывалось на показаниях двух мальчиков 12 и 15 лет, которые позже отказались от своих слов.
Стрельба, в результате которой погиб Роджерс, произошла в темное время суток, защита также утверждала, что у подсудимого было алиби: в момент убийства подростка он смотрел телевизор вместе с матерью и подругой, которая родила от мужчины ребенка.
Несмотря на решение суда об освобождении Данна, генпрокурор Миссури Эндрю Бейли настаивал на заключении мужчины в тюрьме и подал апелляцию. Данна снова отправили в тюрьму, он назвал произошедшее испытанием.
Павел Дуров заявил, что является биологическим отцом более чем 100 детей
В России снизилась доля людей с нормальным весом
Главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию убили в Тегеране
Бакальчук рассказала о разладе с мужем задолго до сделки с Russ
В Саутпорте начались массовые беспорядки после убийства троих детей
Набиуллина заявила о намерении бороться с серыми схемами в ипотеке
Трамп назвал позором церемонию открытия Олимпиады в Париже
«Яндекс» впервые в своей истории выплатит дивиденды
Подборка каналов РБК в Telegram