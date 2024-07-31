 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Отсидевшего 34 года в тюрьме американца признали невиновным

Фото: Jeff Scheid / Getty Images
Фото: Jeff Scheid / Getty Images

В американском штате Миссури освободили мужчину, приговоренного к тюремному сроку за убийство 34 года назад, сообщает телеканал CBS.

52-летнего Кристофера Данна освободили из тюрьмы Сент-Луиса, его приговор был отменен 22 июля. Окружной судья постановил немедленно выпустить Данна.

По информации правозащитного проекта Midwest Innocence Project, суд не нашел доказательств, подтверждающих вину Данна в убийстве 15-летнего Рикко Роджерса в 1990 году. Обвинение основывалось на показаниях двух мальчиков 12 и 15 лет, которые позже отказались от своих слов.

Австралийку помиловали после 20 лет в тюрьме за убийство четверых детей
Life
Фото:ABC News / Youtube

Стрельба, в результате которой погиб Роджерс, произошла в темное время суток, защита также утверждала, что у подсудимого было алиби: в момент убийства подростка он смотрел телевизор вместе с матерью и подругой, которая родила от мужчины ребенка.

Несмотря на решение суда об освобождении Данна, генпрокурор Миссури Эндрю Бейли настаивал на заключении мужчины в тюрьме и подал апелляцию. Данна снова отправили в тюрьму, он назвал произошедшее испытанием.

Павел Дуров заявил, что является биологическим отцом более чем 100 детей

В России снизилась доля людей с нормальным весом

Главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию убили в Тегеране

Бакальчук рассказала о разладе с мужем задолго до сделки с Russ

В Саутпорте начались массовые беспорядки после убийства троих детей

Набиуллина заявила о намерении бороться с серыми схемами в ипотеке

Трамп назвал позором церемонию открытия Олимпиады в Париже

«Яндекс» впервые в своей истории выплатит дивиденды

Подборка каналов РБК в Telegram
Теги
убийство оправдательный приговор США тюрьма
Материалы по теме
В США оправдали актера Алека Болдуина
Общество
Генерала Попова освободили из-под стражи в зале суда. Видео
Политика
Суд в США оправдал мужчину за убийство 47-летней давности
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 1 августа
EUR ЦБ: 93,51 (+0,22) Инвестиции, 17:30 Курс доллара на 1 августа
USD ЦБ: 86,11 (-0,22) Инвестиции, 17:30
Американские ученые нашли тяжелые металлы в темном шоколадеОбщество, 17:50
Российские пограничники завершили службу в армянском аэропорту ЗвартноцПолитика, 17:46
Центробанк установил официальный курс доллара США на 1 августаИнвестиции, 17:33
Новые токены и старые биткоины. Главные события августа в криптовалютахКрипто, 17:29
Сафиуллин уступил Алькарасу и вылетел с Игр. Что происходит на ОлимпиадеСпорт, 17:25
СКА объявил о переходе чемпиона НХЛ Евгения КузнецоваСпорт, 17:20
Сафиуллин проиграл Алькарасу и не смог выйти в четвертьфинал ОлимпиадыСпорт, 17:18
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Легенда фехтования из Италии назвала кощунством проведение ОИ без РоссииСпорт, 17:13
Отсидевшего 34 года в тюрьме американца признали невиновнымОбщество, 17:13
Опасности акселерации: как снизить риски быстрого роста бизнесаPro, 17:09
Обыски по делу ОПГ с экс-советником мэра Сочи. ВидеоПолитика, 17:09
США свернули программу помощи Грузии на $95 млн⁠Политика, 17:06
Охват YouTube в России на фоне замедления сервиса продолжил растиТехнологии и медиа, 17:05
Кабмин продлил на семь лет выплаты для многодетных семей на ипотекуНедвижимость, 16:59