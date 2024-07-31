Отсидевшего 34 года в тюрьме американца признали невиновным

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В американском штате Миссури освободили мужчину, приговоренного к тюремному сроку за убийство 34 года назад, сообщает телеканал CBS.

52-летнего Кристофера Данна освободили из тюрьмы Сент-Луиса, его приговор был отменен 22 июля. Окружной судья постановил немедленно выпустить Данна.

По информации правозащитного проекта Midwest Innocence Project, суд не нашел доказательств, подтверждающих вину Данна в убийстве 15-летнего Рикко Роджерса в 1990 году. Обвинение основывалось на показаниях двух мальчиков 12 и 15 лет, которые позже отказались от своих слов.

Стрельба, в результате которой погиб Роджерс, произошла в темное время суток, защита также утверждала, что у подсудимого было алиби: в момент убийства подростка он смотрел телевизор вместе с матерью и подругой, которая родила от мужчины ребенка.

Несмотря на решение суда об освобождении Данна, генпрокурор Миссури Эндрю Бейли настаивал на заключении мужчины в тюрьме и подал апелляцию. Данна снова отправили в тюрьму, он назвал произошедшее испытанием.