В Польше у педагога нашли данные военнослужащих и порноматериалы с детьми

Фото: Julian Stratenschulte / dpa / ТАСС

Полиция под руководством военного отдела окружной прокуратуры Варшавы задержала преподавателя Академии военного искусства, у него обнаружили личные данные военнослужащих и материалы с детской порнографией. Об этом сообщает телеканал TVN24 со ссылкой на прокуратуру.

Обыски провели в нескольких местах в Варшаве, а также за пределами города. У преподавателя по имени Павел П. обнаружили около 3 тыс. личных дел служивших в спецформированиях военных и порнографические материалы с детьми.

Прокуратура выпустит официальное заявление по этому делу 31 июля или 1 августа. По информации телеканала, рассмотрением дела Павла П. также занимается Военная контрразведывательная служба. Сотрудники ведомства изучают недавнюю рабочую поездку ученого в белорусский Витебск.

Военный прокурор работает над определением уголовной ответственности преподавателя. В Польше обвиняемому в распространении порнографического контента с участием несовершеннолетних в возрасте менее 15 лет грозит лишение свободы до пяти лет, отмечает TVN24.