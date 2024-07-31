 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Польше у педагога нашли данные военнослужащих и порноматериалы с детьми

Фото: Julian Stratenschulte / dpa / ТАСС
Фото: Julian Stratenschulte / dpa / ТАСС

Полиция под руководством военного отдела окружной прокуратуры Варшавы задержала преподавателя Академии военного искусства, у него обнаружили личные данные военнослужащих и материалы с детской порнографией. Об этом сообщает телеканал TVN24 со ссылкой на прокуратуру.

Обыски провели в нескольких местах в Варшаве, а также за пределами города. У преподавателя по имени Павел П. обнаружили около 3 тыс. личных дел служивших в спецформированиях военных и порнографические материалы с детьми.

Прокуратура выпустит официальное заявление по этому делу 31 июля или 1 августа. По информации телеканала, рассмотрением дела Павла П. также занимается Военная контрразведывательная служба. Сотрудники ведомства изучают недавнюю рабочую поездку ученого в белорусский Витебск.

Военный прокурор работает над определением уголовной ответственности преподавателя. В Польше обвиняемому в распространении порнографического контента с участием несовершеннолетних в возрасте менее 15 лет грозит лишение свободы до пяти лет, отмечает TVN24.

Павел Дуров заявил, что является биологическим отцом более чем 100 детей

В России снизилась доля людей с нормальным весом

Главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию убили в Тегеране

Бакальчук рассказала о разладе с мужем задолго до сделки с Russ

В Саутпорте начались массовые беспорядки после убийства троих детей

Набиуллина заявила о намерении бороться с серыми схемами в ипотеке

Трамп назвал позором церемонию открытия Олимпиады в Париже

«Яндекс» впервые в своей истории выплатит дивиденды

Подборка каналов РБК в Telegram
Теги
Польша детская порнография личные данные Военная прокуратура
Материалы по теме
Верховный суд отменил решение по делу ученого Голубкина
Общество
СБУ задержала в Киеве историка за «пророссийскую» позицию
Политика
Учителя рисования приговорили к 20 годам за перевод средств ВСУ
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 31 июля
EUR ЦБ: 93,29 (-0,84) Инвестиции, 30 июл, 18:03 Курс доллара на 31 июля
USD ЦБ: 86,33 (-0,23) Инвестиции, 30 июл, 18:03
Сбербанк повысит стоимость уведомлений по дебетовым картамФинансы, 16:13
Названы города с наибольшей долей лояльных к животным арендодателейНедвижимость, 16:11
Мэр Парижа призналась в отсутствии плана Б на случай грязной воды в СенеСпорт, 16:09
Александр Усик пообещал украинским боксерам деньги за олимпийские медалиСпорт, 16:04
Иран назвал США соучастниками убийства лидера ХАМАСПолитика, 15:59
Акции девелоперов подросли на новости о продлении ИТ-ипотеки до 2030 годаИнвестиции, 15:57
Четыре белгородских села попали под обстрел ВСУПолитика, 15:55
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Никакой лести: как компании получать честную обратную связь от работниковPro, 15:52
Пугачева объяснила отказ петь фразой «пока где-то стреляют, птицы молчат»Политика, 15:47
Эрдоган заявил о «сионистском варварстве» после убийства ХанииПолитика, 15:41
Власти продлили IT-ипотеку и изменили ее условияТехнологии и медиа, 15:41
В ЦАХАЛ отказались комментировать убийство главы политбюро ХАМАСПолитика, 15:40
В Польше у педагога нашли данные военнослужащих и порноматериалы с детьмиПолитика, 15:34
Что такое динамическая защита телефонного номераРБК и MТС Exolve, 15:21