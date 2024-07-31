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Приезжий разбил в трех вагонах московского метро восемь видеокамер. Видео

Приезжий разбил в трех вагонах метро в Москве восемь видеокамер, но был задержан

Приезжий разбил в трех вагонах московского метро восемь видеокамер. Видео
Video

Приехавший в Москву мужчина разбил несколько видеокамер в вагонах московского метро, сообщает столичная прокуратура. В ведомстве не уточнили, откуда приехал правонарушитель.

Однако уцелевшие видеокамеры зафиксировали лицо вандала, правоохранители задержали его. Инцидент произошел 3 июня.

«43-летний фигурант беспричинно из хулиганских побуждений умышленно разбил в трех вагонах метро восемь потолочных видеокамер, четыре пожарных извещателя, а также испортил потолочный элемент и поручни вертикального наклона, после чего скрылся», — сообщили в прокуратуре.

Полицейские квалифицировали действия мужчины по ст. 214 Уголовного кодекса (вандализм).

Задержанному грозят исправительные работы на срок до одного года либо арест на срок до трех месяцев, а также компенсация нанесенного ущерба. Если же выяснится, что он действовал по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной либо религиозной ненависти или вражды, то наказанием может стать лишение свободы сроком до трех лет.

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