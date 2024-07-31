В Крыму потушили пожар в торговом центре

Фото: ГУ МЧС по Республике Крым

В Симферополе полностью потушили пожар в торговом центре. Об этом говорится в официальном телеграм-канале МЧС.

Возгорание в торговом центре произошло вечером 30 июля. По предварительным данным, которые приводит МЧС России, пожар начался на третьем этаже здания. По сообщению телеканала «Крым 24», пожар начался в детской комнате ТЦ «Лоцман». Огонь охватил 500 кв. м, после чего произошло частичное обрушение кровли.

Из здания были эвакуированы 130 человек, пострадавших нет. В ликвидации возгорания участвовали 112 специалистов и 41 единица техники.

30 июля, по информации телеканала «Крым 24», еще несколько пожаров произошли в Керчи, в том числе в районе стадиона имени 50-летия Октября и в микрорайоне Японка. Причинами могли стать, в частности, сильный ветер и отключение электроснабжения, сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Крыму Андрей Павлюченко.