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В Подмосковье мужчина похитил оставленные на лавке ₽1,5 млн

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В Подмосковье полицейские задержали жителя Чувашии, похитившего крупную сумму денег. Об этом сообщила пресс-служба подмосковной полиции в официальном телеграм-канале ведомства.

В Одинцовском округе мужчина оставил на лавочке сумку, в которой находились более 1,5 млн руб., и ненадолго отошел. Вернувшись, потерпевший не нашел свои сбережения.

Прогуливающийся в ночное время житель Чувашии заметил оставленную спортивную сумку. Открыв ее, мужчина увидел крупную сумму денег, которые затем украл.

Подозреваемого нашли с помощью камер видеонаблюдения. При задержании у мужчины была найдена часть денежных средств. Похититель заключен под стражу. По данному факту следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК («Кража»). Максимальное наказание по этой статье — до десяти лет лишения свободы.

В июле жительницу Сочи обокрал мужчина, с которым она завела курортный роман. Он напросился в гости, а на следующее утро женщина обнаружила пропажу. Мужчина исчез вместе с золотым колье с топазами за 150 тыс. руб.

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