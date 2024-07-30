Минтранс пересмотрит принципы пополнения дорожного фонда

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Минтранс готовит предложения по корректировке правил и принципов пополнения дорожного фонда. Об этом рассказал глава ведомства Роман Старовойт на заседании думского комитета по транспорту во вторник, 30 июля.

Дискуссия об использовании средств дорожного фонда возникла на фоне предложений депутата Анатолия Лесуна направлять часть этих средств на строительство новых путепроводов через железнодорожные переезды: «РЖД закупает дизельного топлива на порядка 50 млрд руб. в течение двух лет. А если взять еще и ППЖТ (предприятия промышленного железнодорожного транспорта. — РБК), эта сумма значительно выше. С моей точки зрения, правильно было бы эти деньги «окрасить» и пустить именно на строительство путепроводов».

«Вы упомянули РЖД — действительно [эта компания] у нас сегодня является одним из главных плательщиков, тех, кто пополняет дорожный фонд — федеральный и региональные, хотя тепловозы не ездят [по дорогам]. То же самое моряки, которые заправляют свои суда тоже дизельным топливом. Это с одной стороны. С другой стороны, мы видим, что у нас выходят тысячи, десятки тысяч единиц техники, работающей на газомоторном топливе, в том числе общественный транспорт, электробусы, которые по факту сейчас вовсе не платят ничего в дорожный фонд. Поэтому Минтранс России сейчас готовит предложения по корректировке правил и принципов пополнения дорожного фонда. Может, сейчас это не номер один задача, но в течение пяти-десяти лет нужно решение принимать по справедливому наполнению дорожного фонда», — ответил министр.

Что касается капитальных ремонтов уже существующих путепроводов и других искусственных сооружений — Минтранс подготовит предложения по источнику финансирования этих работ, уточнил Роман Старовойт.

В федеральном законе о Бюджетном кодексе сказано, что дорожный фонд — это часть средств бюджета, подлежащая использованию для финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. Существуют федеральный дорожный фонд, дорожные фонды субъектов и муниципальные дорожные фонды. Фонды появились в России в 2011 году.

Бюджет фонда базово составляет ежегодно 345 млрд руб. с поправкой на инфляцию, а также формируется из топливных акцизов разных плательщиков. Также в фонд уходит плата с большегрузов разрешенной максимальной массой свыше 12 т (система «Платон»). Распорядителем средств фонда является Федеральное дорожное агентство (Росавтодор, подведомственен Минтрансу).

Дмитрий Гусев, заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер», напоминает, что изначально, когда топливные акцизы стали направляться в дорожные фонды, это считалось правильным механизмом: «Потому что кто больше потребляет топлива — тот больше и ездит, кто больше ездит — тот больше портит дороги. Но тогда обсуждалась одновременная отмена транспортного налога. Сейчас же мы оказались в ситуации, что и транспортный налог остался, и акциз остался».

Эксперт при этом не считает идею «перераспределения средств фонда» актуальной: «Красить» эти деньги — это не вариант. Если мы начнем с одного, возникнут другие проблемы и вопросы. Почему кто-то заправляется во Владимирской области, а потом ездит работать в Москву на своем автомобиле — наверное, это тоже несправедливо. Все должно решаться через государственные программы, системно. Это же не вопрос дорожного строительства, а вопрос безопасности, снижения аварийности. К тому же даже при наличии путепровода нет гарантии, что кто-то с него не съедет и не упадет на состав».

РЖД, со своей стороны, должны четче оценивать риски — ведь количество поврежденного подвижного состава от аварии гораздо больше, чем один «КАМАЗ», заключил Гусев. 29 июля «КАМАЗ» столкнулся с пассажирским поездом, который следовал из Казани в Адлер, на перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области.

При этом информационно-правовой портал «Гарант.ру» сообщает, что за 2021–2023 годы судебная практика пополнилась большим количеством дел о нецелевом расходовании средств дорожных фондов. Например, их тратили на приобретение уличных гирлянд и новогодней уличной атрибутики, на вырубку кустов в местах, не прилегающих к автодорогам, на приобретение хозтоваров для ремонта сельского дома культуры, на приобретение сувенирной продукции, работ по устройству ливневой канализации, на приобретение трактора и другое.

По состоянию на начало 2024 года протяженность федеральных автодорог в России составляет более 66 тыс. км. Из них в ведении Росавтодора — 61,2 тыс. км, остальные — почти 5 тыс. км — в доверительном управлении госкомпании «Автодор». Агентство также управляет 7,5 тыс. мостов и путепроводов, 47 автодорожными тоннелями и 691 пешеходным переходом в разных уровнях.