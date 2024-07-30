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Ракова сообщила о 4 тыс. посетителей новых центров ментального здоровья

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Новости Москвы
Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

В мае—июне 2024 года в столице открылись первые два центра ментального здоровья. Это принципиально новые учреждения, рассчитанные на помощь людям с психосоматическими расстройствами. За первые месяцы работы их посетили уже около 4 тыс. горожан. Причем более половины из них (60%) были направлены врачами городских поликлиник. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Довольно часто жалобы, с которыми москвичи обращаются в городские поликлиники, бывают вызваны проблемами не столько с физическим, сколько с психологическим здоровьем. А это говорит о том, что игнорирование эмоционального состояния может привести к значительному снижению уровня комфорта жизни», — объяснила она необходимость открытия таких учреждений.

Один из центров располагается на Игральной улице в районе Богородское (ВАО), другой — на Рабочей улице в Таганском районе (ЦАО). По словам Раковой, специалисты двух центров провели уже около 9 тыс. консультаций, из которых 900 — в формате групповой терапии.

Опытные медицинские психологи и врачи-психотерапевты центров применяют различные методики, которые позволяют справиться с психоэмоциональными проблемами. Москвичам в центрах доступны индивидуальные консультации, психологические тренинги и процедуры инструментальной терапии.

«Мы продолжим развивать это направление, чтобы каждый житель столицы мог получить квалифицированную помощь в сохранении и укреплении своего здоровья», — заверила вице-мэр.

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Здоровье Москва Анастасия Ракова психологическая помощь
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