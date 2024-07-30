Трем подросткам из спецшколы дали до 9 лет по делу о насилии в спецшколе

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Троим подросткам из спецшколы № 124 вынесли приговор в Чкаловском районном суде Екатеринбурга. Обвиняемые совершали сексуальное насилие над двумя учащимися, которые были младше их, сообщает метсное издание E1 из зала суда.

Один из подростков получил девять лет за шесть случаев насилия, второго признали виновным в пяти случаях насилия — ему дали девять лет лишения свободы. Третьего признали виновным в четырех случаях насилия — его приговорили к семи годам лишения свободы.

Они будут отбывать наказание в воспитательной колонии, а с родителей приговоренных решили взыскать по 500 тыс. рублей. Сами обвиняемые вину отрицают и намерены обжаловать решение суда.

Это не первый приговор по делу. В июне приговор вынесли экс-директору школы Наталье Поддубной. Ей дали 11 месяцев исправительных работ по делу о халатности — суд посчитал, что она знала о произошедшем, но не сообщила в правоохранительные органы.

О ситуации в спецшколе стало известно весной 2023 года, когда один из учеников сбежал из учреждения и рассказал матери о том, что воспитанников наказывают изнасилованиями. Семья обратилась с заявлением в Следственный комитет. В ходе проверки силовики подтвердили слова подростка.