 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Трем подросткам из спецшколы дали до 9 лет по делу о насилии в спецшколе

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Троим подросткам из спецшколы № 124 вынесли приговор в Чкаловском районном суде Екатеринбурга. Обвиняемые совершали сексуальное насилие над двумя учащимися, которые были младше их, сообщает метсное издание E1 из зала суда.

Один из подростков получил девять лет за шесть случаев насилия, второго признали виновным в пяти случаях насилия — ему дали девять лет лишения свободы. Третьего признали виновным в четырех случаях насилия — его приговорили к семи годам лишения свободы.

Они будут отбывать наказание в воспитательной колонии, а с родителей приговоренных решили взыскать по 500 тыс. рублей. Сами обвиняемые вину отрицают и намерены обжаловать решение суда.

Это не первый приговор по делу. В июне приговор вынесли экс-директору школы Наталье Поддубной. Ей дали 11 месяцев исправительных работ по делу о халатности — суд посчитал, что она знала о произошедшем, но не сообщила в правоохранительные органы.

О ситуации в спецшколе стало известно весной 2023 года, когда один из учеников сбежал из учреждения и рассказал матери о том, что воспитанников наказывают изнасилованиями. Семья обратилась с заявлением в Следственный комитет. В ходе проверки силовики подтвердили слова подростка.

Павел Дуров заявил, что является биологическим отцом более чем 100 детей

Спрос на дальневосточный гектар вырос на треть

Лучшие винные бары России по версии самих сомелье

Россияне стали больше думать о здоровом питании

Raiffeisenbank раскрыл целевую бизнес-модель для «дочки» в России

Польша предложила Венгрии выйти из ЕС и НАТО

Трамп назвал позором церемонию открытия Олимпиады в Париже

«Яндекс» впервые в своей истории выплатит дивиденды

Читайте официальный канал РБК
Теги
спецшкола Екатеринбург приговор суд
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 30 июля
EUR ЦБ: 94,14 (+0,87) Инвестиции, 29 июл, 17:39 Курс доллара на 30 июля
USD ЦБ: 86,56 (+0,99) Инвестиции, 29 июл, 17:39
Французского тренера арестовали в Париже за нападение на полицейскихСпорт, 17:18
В Екатеринбурге загорелось здание «НПО автоматики»Общество, 17:15
Трем подросткам из спецшколы дали до 9 лет по делу о насилии в спецшколеОбщество, 17:13
Как Мончегорск стал визитной карточкой Русского СевераРБК и АРМ, 17:08
Исполнивший роль Диониса на открытии Олимпиады певец принес извиненияСпорт, 17:08
Серфер чуть не утонул. Что происходит на ОлимпиадеСпорт, 17:05
Саратовские пограничники обнаружили мигрантов в фуре с дынямиПолитика, 16:58
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Чем плоха дорогая нефть и ждать ли от рынка новый виток ценового ростаPro, 16:46
Матвиенко предложила закрыть все микрофинансовые организацииФинансы, 16:41
Белоусов назвал число производимых в России в сутки FPV-дроновПолитика, 16:38
Необычные места в Москве, где можно интересно провести летоРБК и ГАЛС, 16:37
Итальянские силовики показали кадры из арестованного замка россиянинаПолитика, 16:35
Сборная КНДР завоевала первую медаль на Олимпиаде в ПарижеСпорт, 16:33
Призер ЧМ поблагодарила французов за отношение после отъезда из РоссииСпорт, 16:31