В Павлограде прозвучали взрывы

В Павлограде Днепропетровской области прозвучали взрывы, сообщают «Суспiльне» и ТСН.

Сообщения появились во время объявленной в регионе воздушной тревоги. В 23:01 мск ее отменили.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.