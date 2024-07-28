На севере Москвы произошло возгорание на стройке. Видео

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В Останкинском районе на севере Москвы заметили столб дыма, передают РЕН ТВ и телеграм-канал «Осторожно, Москва». Позже в столичном управлении МЧС сообщили, что произошло тление обшивки вентиляционного короба в строящемся здании. «Пожар был ликвидирован до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Сведений о пострадавших не поступало», — добавили в ведомстве.