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Общество ,  
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На севере Москвы произошло возгорание на стройке. Видео

МЧС объяснило дым на севере Москвы

На севере Москвы произошло возгорание на стройке. Видео
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В Останкинском районе на севере Москвы заметили столб дыма, передают РЕН ТВ и телеграм-канал «Осторожно, Москва». Позже в столичном управлении МЧС сообщили, что произошло тление обшивки вентиляционного короба в строящемся здании. «Пожар был ликвидирован до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Сведений о пострадавших не поступало», — добавили в ведомстве.

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