Парад в честь дня ВМФ прошел во Владивостоке. Видео
Во Владивостоке состоялся парад в честь дня Военно-морского флота России. Мероприятие прошло в Амурском заливе и на водной станции Тихоокеанского флота (ТОФ).
Флагманом парада стал корвет «Резкий». Также в нем участвовали подводная лодка «Комсомольск-на-Амуре», базовый тральщик проекта 1265, ракетный катер Р-14, пограничный сторожевой корабль, малый противолодочный корабль «Метель», многоцелевой корабль корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов»
Совместно с моряками ТОФ в праздничных мероприятиях приняли участие военные моряки из Китая и Вьетнама, сообщил «Вести: Приморье».
«Гордимся!» — написал губернатор Приморского края Олег Кожемяко в телеграм-канале.
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