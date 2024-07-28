Появились кадры с парада в честь дня Военно-морского флота во Владивостоке

Парад в честь дня ВМФ прошел во Владивостоке. Видео

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Во Владивостоке состоялся парад в честь дня Военно-морского флота России. Мероприятие прошло в Амурском заливе и на водной станции Тихоокеанского флота (ТОФ).

Флагманом парада стал корвет «Резкий». Также в нем участвовали подводная лодка «Комсомольск-на-Амуре», базовый тральщик проекта 1265, ракетный катер Р-14, пограничный сторожевой корабль, малый противолодочный корабль «Метель», многоцелевой корабль корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов»

Совместно с моряками ТОФ в праздничных мероприятиях приняли участие военные моряки из Китая и Вьетнама, сообщил «Вести: Приморье».

«Гордимся!» — написал губернатор Приморского края Олег Кожемяко в телеграм-канале.