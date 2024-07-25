В Екатеринбурге банк решил выселить семью участника военной операции
Семью участника военной операции на Украине хотят выселить из единственного жилья, рассказала супруга военнослужащего екатеринбурженка Анна Молчанова порталу Ura.ru.
По словам; женщины, она взяла ипотеку в 2015 году, еще в первом браке. После потери мужа в 2019-м Молчанова просрочила платежи на два месяца. Банк ВТБ 24, к настоящему моменту присоединенный в ВТБ, классифицировал ее как злостную неплательщицу и выставил жилье на торги. Женщина заявила порталу, что все усилия по урегулированию ситуации с банком не увенчались успехом, а ее второй муж — военный с позывным «Граф», участвующий в боях на Украине, — на фронте.
Двухкомнатная квартира, в которой проживает Молчанова с мужем и их 12-летним сыном, — единственное жилье семьи.
«Он переживал смерть жены с маленьким сыном на руках, а я — смерть мужа. Вот так мы и познакомились, а позже поженились. И вот с тех пор мы ведем борьбу за нашу квартиру», — отметила екатеринбурженка.
В течение почти двух лет женщина пыталась решить сложившуюся ситуации, но с 2020 по 2022 год банк не отвечал на обращения. А в конце ноября 2022-го к ней обратился новый владелец квартиры и потребовал освободить жилплощадь, не предъявив удостоверяющих личность документов, «а лишь показав бумагу, которая якобы подтверждала его права».
В ноябре 2023 года Молчанова получила угрозы принудительного выселения от неизвестного, а до того к ней пришел мужчина, представившийся судебным приставом. Женщина не впустила его из опасений за свою безопасность, а в декабре обнаружила повреждения электросети и интернет-кабеля. После этого Молчанова обратилась в суд, но переживает, что это бесполезно. Она отметила, что рискует остаться и без денег, уплаченных за первоначальный взнос в размере 1,1 млн руб., и без квартиры.
РБК направил запрос в пресс-службу ВТБ.
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