Госдума приняла закон о доплате ₽1,2 тыс. для пенсионеров и инвалидов
Госдума приняла в окончательном чтении закон, по которому пенсия россиян старше 80 лет и инвалидов I группы будет ежемесячно дополняться 1,2 тыс. руб. Трансляция заседания велась на сайте палаты.
Доплата положена в беззаявительном порядке, она будет повышаться на районный коэффициент и ежегодно индексироваться. Исключение составляют инвалиды с детства I группы, к пенсии которых уже ежемесячно добавляется выплата по уходу за ними родителем или опекуном.
Сейчас ежемесячную компенсационную выплату в размере 1,2 тыс. руб. получают те, кто не работает и ухаживает за инвалидами I группы или за престарелыми, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе.
Как пояснял ранее ТАСС глава профильного комитета Ярослав Нилов, выплату получали именно те, кто ухаживает, а не те, за кем ухаживают. Теперь же пенсионеры старше 80 лет и инвалиды I группы просто будут получать прибавку к пенсии.
В июне россияне, которым в мае исполнилось 80 лет, получили повышенную пенсию. О том, что фиксированная выплата в составе страховой пенсии по старости повысится в два раза, напомнили в Социальном фонде России. По данным ведомства, выплаты получили свыше 4,4 млн пенсионеров. В этом году размер фиксированной выплаты к пенсии без повышения составляет 8134,88 руб., а по достижении 80 лет — 16 269,76 руб.
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