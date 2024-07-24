 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Новые законы в России ,  
0 

Госдума приняла закон о доплате ₽1,2 тыс. для пенсионеров и инвалидов

Сюжет
Новые законы в России
Сюжет
Пенсии в 2024 году
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Госдума приняла в окончательном чтении закон, по которому пенсия россиян старше 80 лет и инвалидов I группы будет ежемесячно дополняться 1,2 тыс. руб. Трансляция заседания велась на сайте палаты.

Доплата положена в беззаявительном порядке, она будет повышаться на районный коэффициент и ежегодно индексироваться. Исключение составляют инвалиды с детства I группы, к пенсии которых уже ежемесячно добавляется выплата по уходу за ними родителем или опекуном.

Сейчас ежемесячную компенсационную выплату в размере 1,2 тыс. руб. получают те, кто не работает и ухаживает за инвалидами I группы или за престарелыми, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе.

В Думе поддержали доплату ₽1,2 тыс. для пенсионеров от 80 лет
Общество
Фото:Michael Gstettenbauer / IMAGO / ТАСС

Как пояснял ранее ТАСС глава профильного комитета Ярослав Нилов, выплату получали именно те, кто ухаживает, а не те, за кем ухаживают. Теперь же пенсионеры старше 80 лет и инвалиды I группы просто будут получать прибавку к пенсии.

В июне россияне, которым в мае исполнилось 80 лет, получили повышенную пенсию. О том, что фиксированная выплата в составе страховой пенсии по старости повысится в два раза, напомнили в Социальном фонде России. По данным ведомства, выплаты получили свыше 4,4 млн пенсионеров. В этом году размер фиксированной выплаты к пенсии без повышения составляет 8134,88 руб., а по достижении 80 лет — 16 269,76 руб.

Суд приговорил журналиста Михаила Зыгаря к 8,5 годам

Госдума приняла законы, вносящие изменения в миграционную политику

Певец Шарлот внесен в реестр экстремистов и террористов

Что известно о сделке Wildberries, которую Кадыров назвал «рейдерским захватом»

Глава Секретной службы США ушла в отставку после покушения на Трампа

YouTube заблокировал канал Мосбиржи

АвтоВАЗ анонсировал выпуск новой Lada Vesta на метане

На Солнце произошла вспышка, которая может отключить электричество на всей планете

Исследователи назвали причины сокращения потребления вина
Теги
Госдума пенсионеры инвалиды выплаты
Материалы по теме
В пенсионный стаж предложили включить работу на Украине с 1991 года
Экономика
Путин подписал закон об индексации военных пенсий
Общество
В Думе поддержали доплату ₽1,2 тыс. для пенсионеров от 80 лет
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 июля
EUR ЦБ: 95,46 (-0,3) Инвестиции, 23 июл, 18:20 Курс доллара на 24 июля
USD ЦБ: 87,3 (-0,48) Инвестиции, 23 июл, 18:20
Подозреваемый во взрыве автомобиля Москве приехал на машине такси Политика, 14:27
От 1 грамма: где купить слитки драгметаллов и как они выглядят РБК и Сбер, 14:27
Путин поручил разрешить заселение в гостиницы по водительским правам Общество, 14:20
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 14:18
СК установил подозреваемого по делу о подрыве автомобиля в Москве Общество, 14:17
Главком ВСУ оценил пределы возможностей F-16 в конфликте на Украине Политика, 14:10
«С вас 30%»: когда налог съест всю выгоду от сделки с недвижимостью Pro, 14:08
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Дом в тренде: как строится малоэтажная Россия Отрасли, 14:06
Госдума приняла закон о доплате ₽1,2 тыс. для пенсионеров и инвалидов Общество, 14:06
Голикова раскрыла вклад нового нацпроекта в рост продолжительности жизни Общество, 13:58
«Эфирные» ETF далеки от успехов биткоина. Чего опасаются инвесторы Крипто, 13:58
Израиль сравнил ситуацию на границе с Ливаном с 85-й минутой матча Политика, 13:57
В МОК заявили о праве разорвать соглашение о проведении Олимпиады в США Спорт, 13:51
МИД назвал €10 млн Армении от ЕС попыткой установить влияние на Кавказе Политика, 13:49