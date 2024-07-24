В Башкирии пенсионерка клюкой разбила восемь автомобилей

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В городе Туймазы в Башкирии пенсионерка клюкой разбила лобовые стекла восьми припаркованным автомобилям, сообщили РБК в пресс-службе МВД республики.

Сообщение о происшествии зарегистрировано в отделе МВД по Туймазинскому району. Автомобили повредила местная жительница 1936 года рождения, сообщили в полиции.

По данному факту проводится проверка, устанавливается сумма ущерба. Мотив женщины не известен.

Инцидент произошел в микрорайоне Молодежный, пишет местное издание «Туймазинский вестник». Местные жители обратились в полицию, сообщило издание.

Осенью 2023 года в Красногорске мужчина разбил 14 автомобилей на парковке. Местные жители вызвали полицию, но тогда нарушителю удалось скрыться.