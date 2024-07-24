Кит вынырнул из воды и обрушился на лодку у Портсмута в США. Видео
У города Портсмут в американском штате Нью-Гэмпшир кит вынырнул из воды и врезался в лодку, перевернув ее, сообщает CBS News. Подростки, находившиеся поблизости на другой лодке, засняли это на видео.
Человек, находившийся на борту лодки, выпал в воду, о его состоянии не уточняется. Неподалеку от перевернувшейся лодки на плаву было еще несколько судов.
У берегов Портсмута протекает река Пискатака, на ней расположена Портсмутская верфь Военно-морских сил США, где строятся американские атомные подводные лодки.
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